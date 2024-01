Motorola moto g32 a 139€ è un SOGNO: display 90Hz, 128GB, 50MP e 5000 mAh

Uno smartphone di qualità, prodotto da un brand eccellente, a un prezzo da capogiro. Motorola moto g32 è esattamente questo. Con il suo display super fluido e la super batteria, è impensabile che costi così poco. Portalo a casa a 139€ appena da Amazon con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però: la disponibilità è limitata.

Il primo aspetto che colpisce di questo device è il suo splendido display da 6.5″ FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Goditi immagini e video nitidi, con colori vivaci e dettagli precisi. Che tu stia guardando film, giocando o semplicemente navigando sul web, l’esperienza visiva sarà davvero coinvolgente.

Nemmeno il comparto fotografico delude. Infatti, è dotato di una potente tripla fotocamera da 50MP che ti permetterà di scattare foto eccezionali. Cattura ogni momento con una qualità superiore, grazie alla nitidezza e ai dettagli impeccabili offerti da questa fotocamera di alta qualità. Non perdere mai un istante e condividi i tuoi ricordi con amici e familiari.

Per quanto riguarda le prestazioni, è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, che garantisce una fluidità senza compromessi. La capacità di archiviazione di 128GB ti permette di salvare tutti i tuoi file, foto, video e app senza preoccuparti della memoria piena. Inoltre, se hai bisogno di più spazio, puoi espandere la memoria tramite una scheda microSD.

Ciliegina sulla torta, supporta anche l’uso di due SIM contemporaneamente, consentendoti di separare la vita personale da quella lavorativa o di sfruttare le offerte di più operatori telefonici.

L’autonomia energetica non sarà un problema, grazie alla batteria da 5000 mAh, che ti offre un’autonomia eccezionale. Non preoccuparti più di rimanere senza energia durante la giornata. Utilizza il tuo telefono per tutto il giorno senza problemi e ricaricalo rapidamente grazie alla ricarica veloce.

Non perdere la possibilità di portare a casa un smartphone di ottima qualità, realizzato da un marchio eccelso, a prezzo piccolissimo da Amazon. Completa al volo il tuo ordine per accaparrarti Motorola moto g32 a 139€ appena con spedizioni super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, si tratta di una opportunità a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.