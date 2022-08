Motorola Moto G22: un midrange PAZZESCO che costa POCHISSIMO

Se state cercando un midrange low-cost davvero interessante, vogliamo consigliarvi Motorola Moto G22, il device più versatile dell’ultimo periodo, nonché il più economico. Costa pochissimo, solo 142,60€ nella sua colorazione Iceberg Blue, ma vanta specifiche di prim’ordine che ora vi elencheremo. Sono tanti i motivi per cui vi invitiamo ad affettare l’acquisto ora, ma siate veloci perché non sappiamo quante scorte vi siano a questo prezzo.

Lo smartphone è stato annunciato pochissimi mesi fa dall’azienda americana di proprietà di Lenovo. In pochissimo tempo è sceso tantissimo col suo prezzo, partendo da una base di oltre 200€. Come avrete capito, ci rtoviamo di fronte al Best Buy della fascia media.

Motorola Moto G22: semplicemente un Best Buy

In primo luogo citiamo la fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti creativi e nitidi in ogni condizione di luce. Ci sono quattro lenti a bordo per farvi divertire al meglio. Dai ritratti ai primi piani, dalle riprese ultrawide alle foto in notturna. Anche i video saranno top visto che si possono girare clip in 4K.

La batteria dura tantissimo: è una cella energetica da 5000 mAh con fast charge rapida via cavo (Turbo Power): autonomia infinita e ricarica super veloce.

Lo schermo a 90 hz da 6,5 pollici è super nitido, vibrante e i vostri contenuti risplenderanno come non mai. È un pannello LCD Max Vision con risoluzione HD+. Sotto la scocca batte un cuore MediaTek Helio G37, un processore octacore che è veloce e reattivo sia nel gaming che nell’utilizzo social. La memoria a bordo è di 64 GB, espandibile con la microSD fino a 1 TB. La RAM invece è da 4 GB.

Cosa ne pensate? Vi abbiamo convinti? Vi consigliamo di sbrigarvi ad effettuare l’acquisto; il telefono potrebbe andare sold out da un momento all’altro (è già successo). Inoltre, gode di tanti vantaggi esclusivi come la garanzia di due anni, l’assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte e non solo.

