Motorola moto g04 a 99€ è FOLLIA PURA: display 90Hz, 5000 mAh, camera con AI

Motorola moto g04 è pronto a stupire. Uno smartphone che – nonostante appartenga alla fascia base di gamma – vanta caratteristiche come il display dotato di refresh rate da 90Hz e l’intelligenza artificiale per la gestione della fotocamera. In promozione su Amazon, puoi portarlo a casa a 99€ circa appena: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido però: solo pochi pezzi a disposizione.

Questo ottimo device vanta un display da 6.56″ HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che ti regalerà un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Che tu stia guardando video, giocando o semplicemente navigando sul web, ogni dettaglio sarà nitido e i colori saranno vividi e realistici.

La fotocamera da 16MP ti permetterà di scattare foto luminose e nitide in ogni situazione. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, potrai ottenere risultati straordinari anche in condizioni di scarsa illuminazione. Che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente ami condividere i momenti speciali della tua vita sui social media, ti permetterà di fare foto e video di alta qualità.

La potente batteria da 5000 mAh ti garantirà una lunga durata senza dover ricaricare il telefono frequentemente. Potrai utilizzare il tuo smartphone per ore senza preoccuparti di rimanere senza energia. E quando sarà il momento di ricaricare, il supporto per la ricarica da 15W ti permetterà di riportare rapidamente la batteria al massimo delle prestazioni.

Ancora, ti offre una memoria interna da 64GB, che ti darà ampio spazio per archiviare foto, video, musica e app senza problemi di spazio. Inoltre, la presenza di due slot per SIM ti permetterà di utilizzare due numeri di telefono contemporaneamente, ideale per chi ha bisogno di separare la vita personale da quella lavorativa o per chi viaggia spesso.

Questo smartphone è dotato anche di funzionalità aggiuntive come la certificazione IP52, che lo rende resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere, e NFC per consentirti di effettuare pagamenti contactless o di collegarti ad altri dispositivi compatibili. Infine, è equipaggiato con il sistema operativo Android 14, che ti garantirà un’esperienza fluida, sicura e sempre aggiornata con le ultime funzionalità.

Approfitta dell’occasione del momento e concludi un affare pazzesco su Amazon: completa adesso il tuo ordine per accaparrarti Motorola moto g04 a 99€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite grazie ai servizi Prime. Offerta a tempo limitato, sii veloce.