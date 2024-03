Motorola Moto g04 a 96€ è DA AVERE: display 90Hz, 5000 mAh, design PREMIUM

Uno smartphone entry level, super economico, ma in grado di offrirti design e prestazioni. Motorola moto g04 lo trovi a prezzo pazzesco da Amazon adesso. Completa adesso il tuo ordine per averlo a 96€ circa appena con spedizioni super veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità in promo limitatissima.

Con una dimensione di 6.56″ e una risoluzione HD+, potrai goderti un’esperienza visiva coinvolgente con colori vibranti e dettagli nitidi. Inoltre, grazie al refresh rate di 90Hz, potrai sfogliare le pagine e scorrere le app in modo fluido e senza intoppi.

La batteria da 5000 mAh ti permetterà di utilizzare il telefono per lunghe ore senza doverti preoccupare di rimanere senza energia. Non importa se stai navigando su Internet, guardando video o giocando ai tuoi giochi preferiti, potrai farlo tutto senza interruzioni grazie alla durata della batteria di questo dispositivo.

Questo eccellente device vanta anche un design premium che si distingue dalla massa. Il suo elegante colore Satin Blue catturerà sicuramente l’attenzione di chiunque lo veda. Inoltre, è dotato di una cover inclusa, che ti permetterà di proteggerlo da eventuali graffi o urti.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questo smartphone è equipaggiato con una fotocamera principale da 16MP che ti consentirà di scattare foto chiare e dettagliate in qualsiasi situazione. Inoltre, grazie alla modalità notturna, potrai ottenere foto luminose e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

A bordo, un processore potente e veloce, con una memoria RAM da 4GB e una memoria interna da 64GB, espandibile fino a 256GB tramite scheda microSD. Avrai quindi abbastanza spazio per archiviare tutte le tue foto, video, app e file importanti.

Questo smartphone supporta anche la tecnologia dual SIM, che ti permette di utilizzare due schede SIM contemporaneamente, ideale per chi ha bisogno di gestire due numeri di telefono o per chi viaggia spesso.

In termini di funzionalità, è dotato di NFC, che ti permette di effettuare pagamenti contactless e di connetterti facilmente ad altri dispositivi compatibili.

Infine, è equipaggiato con il sistema operativo Android 14, che ti offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Potrai accedere a migliaia di app disponibili su Google Play Store e personalizzare il tuo smartphone secondo le tue preferenze.

Completa adesso il tuo ordine per accaparrarti l’eccezionale Motorola Moto g04 a prezzo stratosferico su Amazon. Lo prendi a 96€ circa appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.