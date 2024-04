Motorola Moto E14: il nuovo smartphone LOW-COST è alle porte

In queste ore apprendiamo dell’arrivo sul mercato del nuovo Motorola Moto E14, il prossimo budget phone della compagnia americana di proprietà di Lenovo. Il terminale ha ricevuto certificazioni presso diversi portali (TDRA o TUV Rheinland) e si appresta ad arrivare in commercio nei giorni a venire. Sostituirà l’ottimo Motorola Moto E13 giunto in commercio un anno e mezza fa e che ancora si posiziona sul mercato ad un costo irrisorio.

Motorola Moto E14: cosa sappiamo?

Il device è stato rivelato sul portale della TDRA degli Emirati Arabi Uniti. Arriverà nel suddetto paese che probabilmente verrà lanciato anche in Europa. È stato elencato con il numero di modello XT-2421-14. Sappiamo che avrà una batteria da 4850 mAh anche se sarà commercializzata come una cella energetica da 5000 mAh, compatibile con gli adattatori da 10, 15 e 20W. Altri dettagli sono scarsi al momento; sarà un prodotto economico che andrà ad inserirsi nella fascia bassa del mercato internazionale. Non mancherà una versione light di Android e il comparto fotografico sarà degno di nota. Il chipset, forse, sarà di Unisoc.

