Motorola g85 5G: il medio gamma che si sente un TOP a un prezzo pazzesco

Devi cambiare il tuo vecchio cellulare che ultimamente sta facendo le bizze e vuoi ovviamente qualcosa di più performante ma rimanendo con il prezzo basso? Allora ho trovato la soluzione perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola g85 5G a soli 182,40 euro, invece che 329,90 euro.

Sì hai capito bene, non ci sono errori ma uno sconto gigantesco del 45% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di oltre 147 euro sul totale. Non è chiaramente una promozione che durerà a lungo per cui fai alla svelta. Volendo puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola g85 5G non delude affatto e costa pochissimo

Per il prezzo con cui puoi portartelo a casa a casa, oggi Motorola g85 5G non ha assolutamente rivali. Già di per se è un grandissimo smartphone ma a questa cifra è un best buy assoluto. Ha un bellissimo e generoso Display pOLED da 6.67 pollici FHD+ con risoluzione 2400 x 1080 p e un refresh rate fino a 120 Hz. Pesa solo 171 grammi e ha uno spessore di 7,59 mm.

L’ottimo processore Snapdragon 6s Gen 3, insieme ai suoi 8 GB di RAM e il sistema operativo Android 14, garantisce prestazioni da top level. Ha poi una memoria interna da 256 GB e una doppia fotocamera da 50 MP per scatti perfetti. La super batteria da 5000 mAh gode di un’autonomia da 34 ore e una ricarica rapida da 30 W.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo non ce lo permette perché l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Motorola g85 5G a soli 182,40 euro, invece che 329,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.