Motorola G22: il mediogamma da acquistare OGGI (167,90€)

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media e volete spendere molto poco, sappiate che c’è Motorola Moto G22 in offerta. Badate bene che non si tratta di un telefono low-cost, ma di un midrange in super sconto su Amazon. Da 219,90€ a soli 167,90€: capite bene che si risparmia molto ed è un buon affare su tutti i fronti. Ma perché comprarlo? Cosa ha di speciale? Ve lo diciamo subito.

Motorola Moto G22: chiamatelo best buy

In primo luogo, sappiate che sono tanti i motivi per preferire questo prodotto ai competitor. Partiamo dal prezzo che è semplicemente irripetibile e concorrenziale. Ha tante funzionalità di punta ma soprattutto, prestazioni ecsellenti su tutti i fronti.

Il comparto fotografico è top, grazie ai quattro sensori allocati sulla scocca (tra l’altro molto bella grazie ad una finitura lucida che riflette la luce) con quello principale che vanta una risoluzione di 50 megapixel. Con gli altri si possono fare scatti ottimi in condizioni di scarsa luminosità, ma anche primi piani nitidi e con uno sfocato intrigante, si possono fare riprese ultrawide e non solo.

L’autonomia è eccellente: 5000 mAh la batteria che assicura una durata pazzesca. Potete uscire di casa la mattina senza powerbank, dimenticandovi l’ansia del “telefono scarico”. Ad ogni modo, la ricarica è velocissimo con la Turbo power.

Il display è un’unità da 6,5 pollici con refresh rate da 90 Hz: tutto gira fluido sul pannello che ha una risoluzione HD+. Il SoC è rapido ed efficiente (parliamo di un MediaTek Helio G37 che va bene anche per un po’ di gaming blando). Ad ogni modo, con la RAM da 4 GB potrete switchare fraun’app e l’altra e con la memoria da 64 GB non avrete problemi con lo spazio all’interno del dispositivo che, a propsoito, si può espandere con la microSD fino a 1 TB.

Sappiate che l’offerta è a tempo, quindi vi invitiamo ad affrettarvi: 167,90€ al posto di 219,90€ ma siate rapidi.