Motorola: funzionalità di sicurezza più avanzate grazie ad Android 15

Motorola si sta dimostrando ancora una volta all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei suoi smartphone.

L’azienda ha annunciato che sarà tra le prime ad implementare le nuove funzionalità di sicurezza di Android 15, con un occhio di riguardo per la protezione antifurto.

Android 15 renderà gli smartphone Motorola ancora più sicuri

La sicurezza degli utenti è una priorità per Motorola, che già offre l’app Moto Secure. Questa applicazione, basata sulla piattaforma Thinkshield, è un vero e proprio scudo protettivo per i device, garantendo agli utenti un controllo totale sulla sicurezza del proprio smartphone. L’app permette di gestire le impostazioni di sicurezza relative al sistema operativo Android, ma anche quelle specifiche di Motorola, proteggendo da minacce come malware e tentativi di phishing. Ora, Moto Secure si arricchisce di nuove funzionalità, come il blocco automatico basato su posizioni affidabili e il rilevamento di malware tramite intelligenza artificiale, offrendo una difesa ancora più elevata contro i rischi informatici.

Motorola integrerà anche un pacchetto di funzionalità antifurto direttamente in Android 15. Tra queste, spicca il blocco per furto, capace di riconoscere movimenti insoliti grazie all’intelligenza artificiale e di bloccare il telefono in caso di scippo o furto con destrezza. Si aggiunge poi il blocco per autenticazione non riuscita, che scatta dopo un certo numero di tentativi falliti di sblocco, richiedendo il PIN o i dati biometrici per l’autenticazione.

Altro elemento di protezione è la salvaguardia dal reset di fabbrica: per ripristinare il dispositivo, sarà necessario il PIN o l’impronta digitale del proprietario. Le impostazioni sensibili, come l’accesso USB, il timeout dello schermo e la disattivazione di “Trova il mio dispositivo” sono protette da autenticazione. Infine, per evitare che un ladro disattivi “Trova il mio dispositivo” in zone senza connessione, il telefono si bloccherà automaticamente qualora dovesse rimanere offline per un periodo prolungato. In caso di smarrimento, inoltre, si potrà bloccare il telefono a distanza tramite il sito android.com/lock, senza bisogno di accedere al proprio account.

Questi sofisticati sistemi di sicurezza sono già disponibili per i telefoni Android 10 o versioni successive, mentre le funzioni di blocco per autenticazione non riuscita, protezione dal reset di fabbrica e salvaguardia delle impostazioni sensibili arriveranno con Android 15. Motorola, quindi, si impegna ad offrire una protezione completa e gratuita per tutti i suoi utenti che acquistano dispositivi compatibili con Android 15.