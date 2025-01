Utenti iPhone, attenzione: non cascate nel tranello di questi finti sms

Apple, con una base di utenti iMessage che supera gli 8 miliardi, ha sempre vantato la sicurezza del suo servizio di messaggistica per iPhone, ritenuto un baluardo contro il phishing. Le protezioni integrate, infatti, disabilitano i link sospetti provenienti da contatti sconosciuti.

Tuttavia, una nuova ondata di truffe sta prendendo di mira proprio gli utenti di iPhone, sfruttando la suddetta applicazione.

Come funziona la nuova truffa ai danni degli utenti di iPhone

I truffatori, come rivela un’indagine di BleepingComputer, inviano messaggi ingannevoli con link di phishing. Il meccanismo è semplice ma efficace: stimolando l’utente a rispondere al messaggio, si aggirano le difese iniziali, aprendo la porta a link malevoli in grado di compromettere i dati personali. Gli esperti hanno coniato il termine “smishing” per descrivere questa pratica: una fusione tra “SMS” e “phishing”. Una delle tattiche più comuni consiste nell’imitare avvisi di consegna da parte di corrieri, segnalando fantomatici problemi di recapito.

Una volta caduti nel tranello, l’iPhone viene letteralmente bombardato da ulteriori messaggi fraudolenti: una strategia che, sebbene in circolazione da tempo, ha visto un’impennata negli ultimi mesi. Questo fenomeno mette in luce come le truffe online, sempre più sofisticate, richiedano una maggiore consapevolezza da parte degli utenti.

La prevenzione, ovviamente, rimane l’arma migliore. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente banche o istituzioni coinvolte anziché fidarsi di comunicazioni ricevute tramite messaggi. Un altro consiglio è quello di bloccare immediatamente i contatti sospetti, siano essi numeri di telefono o indirizzi email. Infine, è fondamentale non inserire mai dati sensibili, come i dettagli della carta di credito, in chat o attraverso link ricevuti tramite app di messaggistica, iMessage compresa: la prudenza, anche nel caso degli utenti di iPhone, non è mai troppa.