Motorola Razr 60 Ultra si avvicina: cosa svela l'ultima certificazione

Motorola Razr 60 Ultra “rischia” di debuttare prima del previsto, tenendo conto della certificazione ottenuta dall’ente indiano BIS che ne sottolinea il lancio imminente.

Il successore del Motorola Razr 50 Ultra viene identificato dal numero di modello XT2551. La certificazione, di per sé, non svela dettagli succosi, limitandosi a confermare l’esistenza del dispositivo ed il suo identificativo numerico: un dettaglio utile per distinguerlo dal modello precedente, caratterizzato dal numero XT2451.

Motorola Razr 60 Ultra: cosa sappiamo al momento

Il nome in codice “Orion” accompagna questo nuovo gioiello tecnologico di Motorola, previsto per la metà dell’anno. Ricordiamo che il Razr 50 Ultra ha fatto la sua comparsa a fine giugno del 2024, suggerendo un lancio simile anche per il suo erede. In questo momento, però, il mistero aleggia sul design e sulle caratteristiche tecniche: nessuna informazione è trapelata finora, lasciando spazio solo a speculazioni. Si ipotizza un design simile a quello del Razr 50 Ultra, ma è tutto da vedere, considerando l’assenza di indiscrezioni.

Per quanto riguarda il cuore pulsante dello smartphone pieghevole Motorola, si vocifera l’utilizzo dello Snapdragon 8s Elite, anziché un salto diretto al più performante Snapdragon 8 Elite. A differenza del predecessore, ci si aspetta che la sua resistenza all’acqua venga mantenuta e che Android 15 sia preinstallato. Il grande schermo esterno dovrebbe essere un altro punto di forza, confermando la tendenza del precedente modello. Gli appassionati sperano poi in un miglioramento della ricarica wireless, considerando che il Razr 50 Ultra si ferma a 15W.

Un’ultima curiosità è che, negli Stati Uniti, questo smartphone sarà venduto anche con il nome Motorola Razr+ (2025): nel concreto, però, si tratterà dello stesso dispositivo.