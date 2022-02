Motorola Edge 30 Pro: tutto quello che sappiamo prima del lancio

Dopo tanti mesi di attesa, Motorola è finalmente pronta a svelare il suo primo smartphone di punta nei mercati globali. Per chi non lo sapesse, il marchio ha lanciato il primo smartphone con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 in Cina: Edge X30. Ora, questo telefono sta per raggiungere i mercati globali come Edge 30 Pro.

Motorola Edge 30 Pro: facciamo il punto

Se avete seguito il debutto dell'Edge X30, conoscerete la maggior parte delle sue specifiche. Ad ogni modo, un nuovo leak arriva a confermare ulteriormente le specifiche del nuovo terminale in questione. Avrà alcune piccole modifiche qua e là, ma sarà essenzialmente lo stesso smartphone con leva di punta.

Il dispositivo condivide la maggior parte degli interni dell'Edge X30, ma ci saranno comunque delle grosse differenze a bordo. Ad esempio, la più grande è che la variante globale ha uno scanner di impronte digitali in-display.

Per ricordare, la versione cinese ha un sensore per le impronte digitali montato sul frame laterale. La fuga di notizie di oggi afferma che l'ammiraglia sfoggerà uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Ha una risoluzione Full HD+ e un foro centrale. Secondo il tipster Yogesh Brar, il dispositivo ha uno snapper selfie da 60 MP proprio come la variante cinese. Tuttavia, la versione con fotocamera sotto lo schermo probabilmente non raggiungerà i mercati globali.

Il portatile, ovviamente, porterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Arriverà con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La società potrebbe anche lanciare un'opzione di archiviazione più elevata per mercati selezionati. Il telefono ha anche una configurazione a tripla fotocamera ed è piuttosto avvincente. Vanta una fotocamera principale principale da 50 MP e uno snapper ultrawide da 50 MP e uno snapper di profondità da 2 MP. Il telefono eseguirà Android 12 out of the box. Inoltre, avrà una skin di MyUX su Android.

Edge 30 Pro trarrà i suoi poteri da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 W. L'ammiraglia sarà lo smartphone Motorola con la ricarica più veloce fino ad oggi sui mercati globali, ma prove suggeriscono che ne seguiranno altre. Il telefono verrà fornito con ben 13 bande 5G e offrirà supporto anche per Wi-Fi 6E. Il prezzo, purtroppo, rimane un mistero. Secondo i rapporti, Edge 30 Pro raggiungerà i mercati globali domani, giovedì 24 febbraio 2022.

L'imminente smartphone sarà la prima ammiraglia del 2022 di Motorola. Tuttavia, le indiscrezioni suggeriscono che non sarà l'unico. Si parla costantemente di un misterioso dispositivo con nome in codice Frontier con una fotocamera da 200 MP e, presumibilmente, Snapdragon 8 Gen1+.