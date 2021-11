Motorola Edge S30 e Edge X: cosa sappiamo ad oggi?

Le specifiche complete di Moto Edge X e di Edge S30 di Motorola sono appena emerse online; non di meno, anche le immagini ufficiali sono apparse in rete sul sito ufficiale del TENAA.

Motorola Edge S30 e Edge X: le specifiche tecniche

L'azienda di proprietà di Lenovo dovrebbe annunciare due telefoni di punta a dicembre in Cina. Sembra che questi dispositivi possano essere i famigerati Moto Edge S30 e Edge X. Entrambi i gadget hanno ricevuto la certificazione dall'autorità cinese TENAA.

Il telefono Motorola con numero di modello XT2175-2 che è apparso sul TENAA dovrebbe essere lanciato come Moto Edge S30. È probabile che questo terminale venga rilasciato nei mercati globali con il moniker Moto G200. Il dispositivo misura 168 x 75,5 x 8,8 mm e pesa 202 grammi. Ha un display LCD FHD+ da 6,78 pollici che, secondo quanto riferito, supporta una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Sembra essere alimentato dal chipset Snapdragon 888 Plus e 6 GB / 8 GB / 12 GB di RAM. Dovrebbe arrivare nelle scelte di archiviazione da 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB.

Il lato posteriore del flagship è dotato di una tripla ottica con main camera 108 megapixel. È dotato di altre funzionalità come una batteria da 4.700 mAh, uno scanner di impronte digitali rivolto lateralmente e Android 11. La sua certificazione 3C ha suggerito che potrebbe supportare la ricarica rapida da 33 W.

Il telefono Motorola con numero di modello XT2201-2 che è stato certificato dal TENAA dovrebbe essere lanciato in Cina con il moniker Moto Edge X. È probabile che si chiami Motorola Edge 30 Ultra in altri mercati. Lo smartphone misura 163 x 75,49 x 8,4 mm e pesa 201 grammi. Ospita uno schermo OLED da 6,67 pollici che offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. È probabile che debutterà come uno dei primi telefoni alimentati dal chipset Snapdragon 8 Gen1. Sarà assistito da 6 GB/8 GB/12 GB/16 GB di RAM e 64 GB/128 GB/256 GB/512 GB di storage.

Non di meno, potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 60 megapixel e di una tripla ottica così ripartita: 50 + 50 + 2 megapixel. Ha altre caratteristiche interessanti come una batteria da 4.700 mAh, una ricarica rapida da 68 W, uno scanner di impronte digitali sullo schermo e il sistema operativo Android 11.