Motorola Edge Plus: 800 euro di sconto su Amazon. BOMBA PAZZESCA!

Non rinunciare ad acquistare uno smartphone top di gamma e approfitta di una vera e propria bomba lanciata da Amazon. Uno sconto pazzesco di 800 euro sul Motorola Edge Plus, top di gamma 2020 dalle specifiche tuttora estreme. Un affare incredibile da non lasciarsi sfuggire.

Smartphone Motorola Edge Plus: caratteristiche tecniche

Il nome si ispira ai bordi curvi del vetro sotto il quale trova posto un eccezionale display da 6,7 pollici OLED con risoluzione FullHD+. Lo schermo ha un’angolazione di 90 gradi per un’area di visualizzazione più ampia e una maggiore immersione, unita ad un refresh rate di 90Hz per una fluidità mai provata prima. Non manca neanche il supporto all’HDR10+ che fornisce colori più brillanti per una resa cinematografica. Lo schermo, inoltre, circonda completamente la fotocamera interna ed integra il sensore di impronte. All’interno ospita un processore Qualcomm Snapdragon 865 da 8 core accompagnato da 12GB di memoria RAM e ben 256GB di spazio per l’archiviazione. Dal punto di vista prestazionale rimane ancora uno dei device più performanti del mercato.

Naturalmente, si tratta di un top di gamma anche dal punto di vista fotografico con un camera bump che sfoggia ben 3 obbiettivi. Il principale è un sensore da addirittura 108 Megapixel per un livello di dettaglio senza precedenti. Il secondo è l’immancabile ultra-grandangolare che consente di catturare un’area 4 volte superiore rispetto alla fotocamera standard. Completa la dotazione un sensore macro con zoom ottico, che insieme allo stabilizzatore ottico garantisce immagini prive di rumore. Non manca la connettività 5G per la massima velocità di trasferimento, così come gli altoparlanti stereo che forniscono un’esperienza sonora di primo livello. Completa la dotazione una generosa batteria da 5.000mAh capace di fornire fino a 2 giorni di autonomia. Infine, non manca la ricarica rapida oltre che quella wireless condivisibile con altri dispositivi. Uno smartphone al top sotto ogni minimo aspetto, che oggi puoi acquistare ad un prezzo a dir poco stracciato.

Grazie allo sconto folle del 67%, il Motorola Edge Plus è disponibile su Amazon a soli 399 euro per un risparmio di ben 800 euro sul prezzo di listino. Incredibile.