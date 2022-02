Motorola Edge Plus 2022: UFFICIALE, ma non è un prodotto nuovo

Motorola Edge Plus 2022 diventa ufficiale negli Stati Uniti; stiamo parlando del nuovo flagship killer per il mercato statunitense che ha un prezzo di partenza di 999 dollari.

Il marchio di smartphone di proprietà di Lenovo ha lanciato il suo ultimo smartphone negli Stati Uniti si chiama Motorola Edge Plus 2022. Il dispositivo è una versione rinominata dello smartphone Edge 30 Pro lanciato ieri da noi.

Motorola Edge Plus 2022: le caratteristiche

Lo smartphone ha un prezzo di partenza di 999,99 dollari negli Stati Uniti, ma la società offre uno sconto di lancio a tempo limitato che riduce il prezzo del telefono a 899,99 $.

Il terminale è dotato di un display P-OLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz, profondità di colore a 10 bit, gamma di colori DCI-P3 e supporto HDR+. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Il dispositivo viene fornito con 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e tre opzioni tra cui scegliere in termini di memoria interna: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Nel comparto fotografico, c'è una configurazione a tripla lente sul retro che include un sensore principale da 50 megapixel, una camera ultrawide da 50 megapixel e una lente di profondità da 2 megapixel. Sul lato anteriore, c'è uno snapper da 60 megapixel per i selfie e le videochiamate e viene fornito con la funzione Auto Smile Capture.

Lo smartphone esegue l'ultimo sistema operativo Android 12 pronto all'uso con l'interfaccia utente personalizzata My UX dell'azienda in cima. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4.800 mAh ma a differenza della variante europea e indiana che ha un supporto per la ricarica rapida da 68 W, questa variante supporta solo la fast charge cablata da 30 W.

Il Motorola Edge Plus 2022 è disponibile in due opzioni di colore: Cosmos Blue e Stardust White.

Come avete visto, è il medesimo dispositivo che è arrivato da noi come Edge 30 Pro e in Cina come Edge X30.