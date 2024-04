Motorola Edge Neo 5G in offerta: oggi è tuo a soli 175,99€

Il Motorola Edge 30 Neo 5G è un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo mobile con prestazioni elevate e connettività ultraveloce: attualmente è disponibile su Amazon a solamente 175,99€, con un forte sconto sul suo normale prezzo di listino. Decisamente niente male!

Il display OLED FHD+ da 6,5″ con HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce una visualizzazione fluida e dettagliata, con colori vividi e contrasti profondi. Questo, unito alla capacità di visualizzare un miliardo di sfumature di colore, promette un’esperienza visiva coinvolgente sia per i contenuti multimediali sia per il gaming.

L’equipaggiamento fotografico del Motorola Edge 30 Neo 5G è notevole, con una doppia fotocamera principale da 64 MP che include funzioni come la stabilizzazione ottica dell’immagine, ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel, consentendo di catturare immagini nitide in diverse condizioni di illuminazione. La fotocamera frontale da 32 MP assicura selfie di alta qualità, rendendo questo smartphone una scelta solida anche per gli appassionati di fotografia.

La connettività 5G ultraveloce, garantita dal processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per sfruttare al massimo la velocità del 5G, assieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offre prestazioni straordinarie per lo streaming di contenuti, il download di file di grandi dimensioni e l’uso intensivo di app senza rallentamenti.

La batteria da 4020 mAh supporta una ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, fornendo giorni di autonomia con pochi minuti di ricarica. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di non farti scappare questa offerta e di acquistarlo subito risparmiando!