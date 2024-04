Motorola Edge 50 Ultra, Pro e Fusion UFFICIALI: si parte da 449€

Motorola ha annunciato oggi la nuova famiglia di dispositivi edge: parliamo nello specifico di Motorola Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion.

Tre smartphone che offrono un design migliorato, un sistema di fotocamere avanzato con Intelligenza Artificiale e infine, per la prima volta al mondo, la fotocamera e il display certificati da Pantone.

Diamo il benvenuto ai nuovi Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Ultra offre uno schermo pOLED Super HD (1220p) da 6,67 pollici. Con un sistema di fotocamere all’avanguardia, include un obiettivo principale da 50 MP, un teleobiettivo da 64 MP, un grandangolare da 50 MP e una fotocamera per selfie da 50 MP. Grazie al processore Snapdragon® 8s Gen 3, 16 GB di RAM e fino a 1 TB di spazio di archiviazione, garantisce prestazioni elevate per foto, giochi e altro ancora. La tecnologia UWB permette un’interazione efficace con dispositivi vicini, mentre la batteria da 4500 mAh con ricarica TurboPowerTM da 125 W assicura un’alimentazione rapida e affidabile.

Venendo ora al Motorola Edge 50 Pro, lo smartphone si distingue per il suo design curato e leggero, con bordi sagomati e materiali premium, che garantiscono impermeabilità con standard IP68. Il sistema di fotocamere posteriori da 50 MP offre un’apertura di f/1,4 per prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione ed un effetto sfocato naturale. Le funzioni Moto AI migliorano la qualità delle immagini, mentre il display pOLED Super HD da 6,7 pollici a 144 Hz e il Dolby Atmos assicurano un’esperienza audiovisiva coinvolgente. Prestazioni al top grazie al contributo dello Snapdragon 7 Gen 3, di 12 GB di RAM con 512 GB di storage e della ricarica TurboPower da 125W.

Abbiamo infine Motorola Edge 50 Fusion che, come i precedenti, si caratterizza per un design moderno e per la resistenza all’acqua ed agli urti. La fotocamera principale da 50 MP offre prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa luminosità e supportata dalla stabilizzazione ottica dell’immagine. Il display pOLED FullHD+ da 6,7″ garantisce un’esperienza cinematografica immersiva, con colori vivaci e contrasti ben accentuati. Grazie al sistema audio Hi-Res e Dolby Atmos, l’esperienza sonora è di alta qualità sia attraverso gli altoparlanti stereo che con le cuffie (non ci sono al momento immagini disponibili per questo telefono).

Ed a proposito di cuffie, Motorola espande la sua offerta anche con la nuova famiglia di auricolari wireless Moto buds+ con Sound by Bose e Moto Buds. Da segnalare nel primo caso la collaborazione con Bose che, da sempre, rappresenta una vera garanzia in termini di qualità del suono anche grazie all’efficace sistema di cancellazione del rumore.

Non resta che parlare di disponibilità e prezzi e, in occasione del lancio, verrà offerta una supervalutazione di 150€, 100€ e 50€ qualora vogliate sostituire il vostro attuale smartphone attraverso il programma “Trade In”: