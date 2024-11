Motorola Edge 50 Neo cala di prezzo su Amazon: ora è un affare (anche in 5 rate)

Il Motorola Edge 50 Neo diventa sempre più interessante, raggiungendo il nuovo minimo storico su Amazon con l’offerta in corso oggi. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 329 euro, con possibilità anche di pagamento in 5 rate mensili.

In questo momento, il Motorola Edge 50 Neo è un vero e proprio punto di riferimento del mercato per chi cerca un mid-range compatto potente e con ottime specifiche. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

Motorola Edge 50 Neo: in offerta al prezzo giusto

La scheda tecnica di Motorola Edge 50 Neo include un display OLED LTPO da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.310 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W e alla ricarica wireless.

C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore oltre che per il supporto eSIM, la certificazione IP68 e un sensore di impronte digitali sotto al display. Il sistema operativo è Android 14 con 5 major update garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Neo al prezzo scontato di 329 euro. L’offerta in questione consente l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interesse. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni dello smartphone. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.