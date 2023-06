Motorola Edge 40 Pro: l'ammiraglia DEFINITIVA la paghi pochissimo, anche in comode rate

Se stai cercando un’ammiraglia Android che sia in grado di funzionare bene sia come gaming phone che come device per i contenuti multimediali sui social, e magari abbia anche un prezzo straordinariamente basso, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Si chiama Motorola Edge 40 Pro ed è arrivato per sorprenderti. Con un prezzo scontato incredibile di soli 820,05€ su Amazon, questo dispositivo ti offre un’esperienza premium a un costo accessibile. Inoltre, con Amazon, lo pagherai anche in comode rate con il sistema interno al portale (solo per gli account abilitati) e in micropagamenti mensili con Cofidis.

Motorola Edge 40 Pro: l’ammiraglia definitiva

Edge 40 Pro è equipaggiato con un processore di fascia alta, lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e dispone di una RAM generosa da 12 GB, coadiuvata da uno storage da 256 GB. Il device offre prestazioni fluide e reattive in ogni utilizzo. Vanta poi un display OLED Full HD+ da 6,67 pollici curvo con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Grazie a ciò, sarai immerso in una chiarezza e fluidità visiva straordinarie. Si tratta di uno dei pannelli più belli di sempre.

Se sei appassionato di fotografia, il Motorola Edge 40 Pro non ti deluderà. Con una configurazione a quattro sensori, inclusa una main camera ad alta risoluzione, una lente ultra-grandangolare, un teleobiettivo e un sensore di profondità, potrai realizzare immagini sorprendenti in qualsiasi situazione, anche al buio. Perfino i video sono ottimi, di qualità cinematografica.

La batteria ti permetterà di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza dover ricaricare frequentemente. Dispone di una cella energetica da 4800 mAh che si ricarica in un lampo con la tecnologia da 125W. Supporta la connettività 5G, perfetta per scaricare film e serie TV da vedere durante i viaggi o per navigare alla velocità della luce.

Il Motorola Edge 40 Pro è un telefono che unisce prestazioni di fascia alta, una fotocamera versatile, una batteria affidabile, una connettività avanzata e un design elegante, tutto a un prezzo incredibilmente scontato di soli 820,05€ su Amazon. Con Amazon le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e la consegna sarà celere e immediata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.