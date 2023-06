Motorola Edge 40: lo paghi pochissimo, anche in comode rate (-12%)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media dalle prestazioni elevatissime; si chiama Motorola Edge 40 ed è un prodotto semplicemente sensazionale. È arrivato da pochissime settimane ma presenta specifiche premium e un design all’avanguardia. Prima di addentrarci nella sua disamina, vi ricordiamo che è in sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 529,00€ al posto di 599,00€ su Amazon. Capite bene che è un vero affare, anche perché le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo. Non di meno, la consegna sarà celere e immediata: in pochissimi giorni infatti, il telefono arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Insomma, i modi per farlo vostro ci sono e sono anche tanti. Dulcis in fundo, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Cosa aspettate?

Motorola Edge 40: il flagship killer che piace a tutti

Parliamoci chiaro: esteticamente il device è meraviglioso; dispone di uno schermo pOLED da 6,7 pollici che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. La risoluzione è FullHD+ e il refresh rate arriva fino a 144 Hz. I colori saranno sempre intensi e luminosi e i vostri contenuti sembreranno prender vita.

Come non citare poi la fotocamera principale da 50 megapixel che realizza scatti assurdi, nitidi anche al buio. Il merito va all’ampia apertura focale f/1.4 e c’è anche la lente ultragrandangolare con Macro Vision. La batteria è da ben 4400 mAh ma dura tutto il giorno grazie all’ottimizzazione fra hardware e software. A proposito, si ricarica in un lampo con la tecnologia da 68W. Il device è certificato IP68 per resistere a polvere e acqua. Ottima la selfiecam da 32 Megapixel.

Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 8020 coadiuvato da un modem 5G per la connettività del futuro, da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Cosa aspettate? A soli 529,00€ Motorola Edge 40 è un vero affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.