Motorola Edge 40: il TOP che costa quanto un mediogamma (meno di 530€)

Motorola Edge 40 è stato uno dei telefoni più attesi dell'anno; è un terminale che riesce ad offrire una combinazione perfetta di potenza, eleganza e funzionalità avanzate. Su Amazon, puoi acquistarlo a un prezzo speciale di soli 529,00€, un'opportunità imperdibile per ottenere un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile.

Motorola Edge 40: il flagship killer che mancava

Il Motorola Edge 40 vanta un design elegante e raffinato, con una scocca curva e un display OLED da 6,55″ con cornici contenute e sottili. Con una risoluzione FullHD+ e un refresh rate di 144 hz, il pannello produce colori vibranti e potrai anche goderti un’esperienza visiva coinvolgente perfetta per lo streaming di contenuti, la visualizzazione di foto e la navigazione sul web.

Dotato di un processore octacore di MediaTek e di ben 8 GB di RAM, è fluido e reattivo con ogni software. Sarai in grado di gestire facilmente app complesse, multitasking e giochi intensi senza compromettere la velocità o l’efficienza del dispositivo. Anche COD Mobile, per intenderci.

Ci sono due fotocamere sulla back cover, tutte di altissima qualità. La main camera è stabilizzata e scatta immagini a 50 Megapixel super luminose grazie all’apertura f/1.4. Ottimi anche i video cinematografici.

