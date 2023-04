Motorola Edge 40: il flagship killer DEFINITIVO è alle porte, sta arrivando

Motorola Edge 40 è appena apparso online sui diversi siti per la certificazione web. Il flagship killer del colosso americano di proprietà di Lenovo è stato avvistato sui portatile della FCC e della TRDA. Grazie ad essi sappiamo quale sarà la capacità della batteria del device e la sua velocità di ricarica.

Andiamo con ordine: la compagnia ha svelato da poco un telefono di punta chiamato Motorola Edge 40 Pro che trovate su Amazon al prezzo di 923,00€. Adesso arriverà la sua variante più economica, ma non troppo. Grazie al sito di Geekbench conosciamo le sue caratteristiche e adesso veniamo a conoscenza degli ultimi dettagli in merito.

Motorola Edge 40: le sue specifiche complete

Grazie al sito della TDRA sappiamo che si chiamerà Edge 40 e avrà il numero di modello XT2303-2. Dovrebbe disporre di una batteria da ben 4.400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 68W. Presenterà interessanti features; andiamo con ordine. In primo luogo lo schermo sarà un bellissimo e meraviglioso pannello con risoluzione FullHD+, refresh rate da 144 Hz e supporto all’HDR10+. Dovrebbe avere un picco di luminosità di 1200 nit e questo sarà un bel Plus per quando si userà il dispositivo all’aperto in scenari dove il sole “picchia forte” (pensiamo all’estate, ad esempio).

Sotto la scocca batterà un processore Dimensity 1100 di MediaTek, coadiuvato da RAM da 8 o 12 GB, storage da 256 GB veloci e il software sarà Android 13 con skin MyUX al seguito. Ci sarà anche la wireless charging da 15W. Ottimo poi il comparto fotografico con selfiecam da 13 Mpx e doppia lente sulla back cover (50 Mpx con OIS f/1.5 e ultrawide da 13 Mpx).

Se desiderate il super top di gamma invece, l’Edge 40 Pro, sappiate che si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 923,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon.

