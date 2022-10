Motorola Edge 30 Ultra: il TOP dei sogni ad un prezzo FUORI DI TESTA

Oggi è un gran giorno per fare acquisti su Amazon; se state cercando un device top di gamma Android, non possiamo non consigliarvi l’ottimo Motorola Edge 30 Ultra, un prodotto eccellente per quello che sa fare, con fotocamera principale da 200 Megapixel e molto altro ancora. È un’ammiraglia senza eguali, prestante, veloce, affidabile, leggera e con una dimensione generosa per consentirvi la visione dei contenuti in maniera incredibile.

Su Amazon si porta a casa a soli 779,00€ al posto di 999,00€ con spese di spedizione incluse. Capirete bene che si tratta di una promozione meravigliosa per un telefono che è unico nel suo genere. Avrete diritto poi alla garanzia di due anni sul prodotto, all’assistenza via chat o via telefono, attiva tutti i giorni (anche nei festivi) fino alla mezzanotte e poi c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate. Mica poco.

Motorola Edge 30 Ultra: flagship senza compromessi

In primo luogo segnaliamo la magnifica fotocamera principale da 200 Megapixel e la selfiecam da 60 Mpx. Lui è un cameraphone, quindi se cercate un ottimo compagno di viaggi, Edge 30 Ultra farà al caso vostro.

Il pannello è un’unità curva OLED con refresh rate da 144 Hz super fluida, con supporto a ben un miliardo di colori, all’HDRO10+. La risoluzione è FullHD+ e la dimensione dello schermo è di 6,7 pollici.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G incorporato e coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria invece è da 4600 mAh e assicura fino a 9 ore di autonomia con una singola carica. E se vi serve un boost di potenza, c’è la TurboPower da 125W. Simpatica la modalità Ready For.

A soli 779,00€ non c’è di meglio sul mercato. Approfittatene prima che terminino le scorte.

