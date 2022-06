Motorola Edge 30 Ultra è dietro l'angolo: sarà il più POTENTE

La prossima ammiraglia di casa Motorola sarà potentissima. Si dice che Edge 30 Ultra (nome non confermato, quindi prendetelo con le pinze) riceverà lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca. Ora si apprende che ha appena ricevuto la certificazione del portale CMIIT. Andiamo con ordine e facciamo il punto della situazione.

Due nuovi device dell’OEM americano di proprietà di Lenovo hanno appena ricevuto l’approvazione da parte dell’ente cinese CMIIT. I dispositivi hanno i seguenti numeri di modello: XT2251-1 e XT2243-2. Mentre il primo sembra essere il top di gamma di cui parleremo ora, il secondo sembra essere un modello standard dotato di un processore mai visto prima.,

Motorola Edge 30 Ultra: facciamo il punto

A riferire le notizie ci ha pensato un noto insider del web; di fatto, un leakster ha detto che il device avente numero di modello XT-2251-1 potrebbe essere dotato del processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Il debutto sembra essere previsto per luglio, immediatamente dopo quello del Razr 3 che, stando alle ultime voci di corridoio, potrebbe essere il primo flagship ad arrivare sul mercato con il nuovo SoC del chipmaker americano.

Non di meno, anche XT-2243-2 sembra far parte della gamma Edge ma non abbiamo informazioni in merito. Il sito CMIIT non ci ha svelato le caratteristiche dei suddetti terminali.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ammiraglia (che ha il nome in codice Frontier) dovrebbe essere dotato di uno schermo incredibile da 6,8 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz (un classico Motorola), di uno snapper selfie da 60 Mpx e di un modulo fotografico composto da tre sensori così ripartiti: 200+50+2 Mpx. Il primo dovrebbe essere l’ISOCELL HM1 di Samsung, il secondo invece, dovrebbe essere un obiettivo ultra wide e il terzo invece, un sensore per gli scatti di profondità.

Sotto la scocca, invece, dovremmo trovare RAM di tipo LPDDR5 da 12 GB, memorie UFS 3.1 fino a 256 GB e un SoC Snapdragon 8+ Gen 1. La batteria dovrebbe essere da 5000 mAh con fast charge super rapida.

Cosa vi consigliamo noi?

Se state cercando un nuovo smartphone premium, noi vi consigliamo di acquistare l’ottimo Motorola Edge 30. È stato il primo device ad arrivare sul mercato con lo Snapdragon 8 Gen 1 (a dicembre scorso), ma da noi in Europa è stato svelato solo pochi mesi fa. Si trova già in sconto a soli 697,00€ al posto di 849,90€. È un’ammiraglia dal prezzo midrange.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.