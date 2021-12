Motorola Edge 30 Pro: si affaccia un altro top di gamma da urlo

A seguito dell'annuncio di Motorola Moto Edge X30, il primo smartphone al mondo a montare il nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, in queste ore scopriamo che la casa alata ha in programma il lancio di Motorola Edge 30 Pro le cui specifiche sono state svelate da Geekbench.

Geekbench svela le specifiche di Motorola Edge 30 Pro

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, è chiaro che Motorola ha intenzione di aggredire la fascia di smartphone di fascia alta con una serie di device con specifiche di altissimo livello. Il passaggio tramite il database di Geekbench non solo ci dà conferma del nome dello smartphone, ma mette in luce alcune delle specifiche e delle feature del device stesso. Motorola Edge 30 Pro monta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: sappiamo che è munito di un'architettura 1+3+4 core di cui il più prestante con clock pari a 3.0 GHz, tre core a 2.5 GHz e quattro core a 1.79 GHz. Il device è inoltre munito della GPU integrata Adreno 730 e da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Le specifiche svelate da Geekbench, inoltre, indicano che il device dispone di Android 12 out-of-the-box e che ha raggiunto un punteggio in single core pari a 1172 e in multi core da 3302. Purtroppo il passaggio nel database non ha svelato ulteriori informazioni sul device, ma è altamente probabile che monti una fotocamera tripla, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 68 W e magari un display con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.