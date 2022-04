Motorola Edge 30 Pro: il TOP DI GAMMA next-gen scontato di 150€

Motorola Edge 30 Pro è il Best Buy del giorno. Non giriamoci intorno; ci sono tantissime offerte su Amazon quest'oggi per via delle offerte di primavera. Tuttavia, non tutte ci fanno davvero “strappare i capelli”. Questa però, è davvero da urlo. A 699,90€ è un top di gamma unico nel suo genere: solitamente si trovano i mediogamma premium o i flagship killer con cifre simili. Qui vi portate a casa un'ammiraglia appena uscita (neanche un mese fa). Noi ve lo stiamo dicendo: fate presto.

Se siete abbonati al servizio di Prime, riceverete a casa il vostro dispositivo in meno di 24 o 48 ore. Inoltre, potrete godere della garanzia ufficiale del colosso di e-commerce e della possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate sfruttando il servizio di Cofidis. Insomma, cosa si può volere di più?

Motorola Edge 30 Pro: l'affare del giorno, senza dubbio

Partiamo dal punto di vista estetico: il device si può acquistare in due colorazioni (Cosmos Blue e Stardust White), anche se quella in promozione è solo la variante Blue. Onestamente, non capiamo il motivo ma poco male. In confezione poi, troverete anche una cover in silicone adatta a proteggere il device dalle cadute accidentali.

Il pannello invece, un'unità OLED da 6,7 pollici, presenta una tecnologia rivoluzionaria sotto lo schermo; non di meno, è uno dei pochi smartphone al mondo a supportare il refresh rate da 144 Hz.

Fra le altre cose, come detto, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nanometri, il più potente e veloce del mercato. Non di meno, il dispositivo è coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage che faranno eseguire al device ogni operazione in un battibaleno.

Anche il comparto fotografico è di punta: ci sono tre sensori di altissima qualità, con tanti effetti creativi al seguito e una selfiecam da 60 Megapixel che regala scatti unici e videocall di alta qualità. A 699,90€ è imperdibile.