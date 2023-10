Motorola Edge 30 Neo: sconto del 17% su Amazon, correte a prenderlo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media che sia sì potente ma anche elegante, leggero e che non costi troppo, abbiamo il prodotto perfetto per le vostre esigenze e per le vostre tasche. Si chiama Motorola Edge 30 Neo ed è anche in sconto: costa solo 247,47€ al posto di 299,90€ con un risparmio medio sul prezzo di listino pari al 17%. Non lasciatevelo sfuggire: ci troviamo di fronte ad un best buy veramente sensazionale che offre specifiche al top in un corpo compatto e con un costo abbordabile e vantaggioso.

Motorola Edge 30 Neo: eccellente per tutti

Con il noto portale di e-commerce americano poi, avrete tantissimi vantaggi esclusivi: citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, la possibilità di ricevere il pacco presso il proprio domicilio in un giorno o due grazie al servizio di Prime, ma non finisce qui. Si potrà anche dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero, per gli account compatibili). Dulcis in fundo, sappiate che ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo Motorola Edge 30 Neo è un dispositivo veramente eccellente: vanta 8 GB di memoria RAM coadiuvati da ben 256 GB di storage interni. Non di meno, ha uno schermo da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 120 Hz e tecnologia pOLED al seguito. C’è il modulo 5G per la connettività di ultima generazione, il supporto al Dual SIM, Android 12 con skin MyUX e una batteria capiente da 4020 mAh che si ricarica in un lampo con il caricatore da 68W. Otitmo il processore Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce prestazioni top: a soli 247,47€ questo è un telefono incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.