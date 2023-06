Motorola Edge 30 Neo: nuovo MINIMO STORICO per il mid-range compatto (-140€)

È il momento giusto per acquistare il Motorola Edge 30 Neo. Il mid-range compatto di casa Motorola, infatti, tocca il suo nuovo prezzo minimo storico su Amazon. Con la nuova offerta in corso, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 279 euro, con un taglio di prezzo di 140 euro rispetto al listino. Con il suo display da 6,2 pollici con pannello OLED e risoluzione Full HD, il Motorola Edge 30 Neo è il modello giusto per chi cerca il giusto equilibrio tra prestazioni, autonomia e dimensioni compatte. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Motorola Edge 30 Neo: a questo prezzo è il mid-range su cui puntare

Il Motorola Edge 30 Neo è dotato di specifiche tecniche davvero complete. Lo smartphone può contare su di un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Si tratta di uno dei pochi compatti di fascia media attualmente disponibili sul mercato con una scheda tecnica completa.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il sempre affidabile SoC Qualcomm Snapdragon 695 con supporto al 5G. Lo smartphone è dotato anche di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è il supporto Dual SIM e c’è una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel. Lato software, è disponibile Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Edge 30 Neo al prezzo scontato di 279 euro. Si tratta di un’ottima occasione per mettere le mani su un mid-range compatto e con ottime specifiche. L’offerta è accessibile dal link qui di sotto.

