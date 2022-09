Motorola Edge 30 Fusion UFFICIALE ed è già in sconto (-100€)

Durante un evento speciale tenutosi ieri sera a Milano, Motorola ha annunciato il nuovo Edge 30 Fusion, un flagship killer potentissimo ma con un costo contenuto, che sfida la fascia medio alta del mercato. Presenta un meraviglioso schermo OLED curvo da 144 Hz, il processore Snapdragon 888+, la fast charge via cavo da 68W e molto altro ancora. È l’ultima ammiraglia del brand americano di proprietà di Lenovo. Vediamo insieme tutte le sue caratteristiche tecniche. Curiosamente è già disponibile su Amazon con un prezzo speciale di 579,00€ al posto di 679,00€. Spedizione gratuita.

Motorola Edge 30 Fusion: le sue caratteristiche

Motorola Edge 30 Fusion presenta un meraviglioso pannello P-OLED da 6,55 pollici FullHD+, aspect ratio di 20:9, 409 PPI, supporto alla gamma colori DCI-P3, al 10bit, all’HDR10+ e ci sono 1100 nits di luminosità massima. C’è un foro molto piccolo per la selfiecam e il fingerprint è sotto lo schermo.

È realizzato in metallo ma anteriormente e posteriormente troviamo il vetro Gorilla Glass 5. Sotto la scocca però, Edge 30 Fusione dispone di un processore Snapdragon 888+ unito a 6 GB di RAM di tipo LPDDR5. Non mancano 128 GB per la memoria interna con tecnologia UFS 3.1. La batteria è da 4400 mAh con fast charge da 68W.

La back cover del telefono è da 50 Mpx con OIS, ultrawide da 13 Mpx e sensore da 2 Mpx. Gode della registrazione UHD 4K a 30 fps. Anteriormente c’è uno snapper da 32 Mpx.

Il device ha due speaker stereo con supporto alla tecnologia Dolby Atmos e c’è la modalità Ready For, è classificato IP52, c’è il supporto al 5G, al WiFi 802.11ax, al Bluetooth 5.2, all’NFC, al GPS, pesa 175 grammi e misura 158,48 x 71,99 x 7,45 mm. Per chi noon lo sapesse, questo è il rebrand internazionale del Moto S30 Pro annunciato in Cina un mese fa.

Motorola Edge 30 Fusion è già disponibile per l’acquisto in quattro colorazioni: Neptune Blue con pelle vegana, Aurora White, Cosmic Grey e Solar Gold. Costa 679,90€ ma su Amazon è già in sconto a 579,90€ con spedizione gratuita.

