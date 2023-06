Motorola Edge 30 Fusion: potente, equilibrato, economico e lo paghi anche in comode rate

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media che è semplicemente un gioiello per ciò che offre e per il prezzo di vendita a cui è proposto. Si chiama Motorola Edge 30 Fusion ed è arrivato da pochissimi mesi nel mercato internazionale. Grazie agli sconti folli presenti su Amazon poi, lo porterete a casa con soli 464,00€ al posto di 679,00€.

Capite bene che lo sconto è altissimo, pari al 32% sul valore di listino. Le spese di spedizione sono sempre incluse nel costo dell’articolo quando questo è venduto e spedito dal noto portale di e-commerce, ma non finisce qui. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche o ripensamenti) e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o mediante il sistema interno al sito. La versione in sconto è quella in colorazione Quartz Black, ma volendo ci sono anche le altre tinte in offerta.

Motorola Edge 30 Fusion: le caratteristiche complete

Il Motorola Edge 30 Fusion è uno smartphone incredibile; presenta un comparto fotografico composto da tre ottiche all’avanguardia con sensore principale da 50 megapixel e OIS al seguito. C’è poi un’ultrawide con Macro Vision e una lente ausiliaria. La messa a fuoco è istantanea. Lo schermo è un pannello da 6,5 pollici con bordi curvi, risoluzione FullHD+, supporto all’HDR10+, con refresh rate adattivo fino a 144 Hz, tecnologia OLED e molto altro ancora.

Sotto la scocca troviamo un potente processore Qualcomm Snapdragon 888+ coadiuvato da un modem 5G, dalla memoria RAM da 8 GB e da 128 GB di storage interno. Eccellente l’autonomia: il merito è dell’ottimizzazione fra hardware e software, ma anche della cella energetica da 4400 mAh che si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W.

A soli 464,00€, con le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna celere e la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis, Motorola Edge 30 Fusion rappresenta una delle migliori soluzioni ad oggi esistenti in commercio. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.