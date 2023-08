Motorola Edge 30 Fusion: mediogamma con stile dal prezzo SUPER scontato (-200€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone premium di casa Motorola che, grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon, costa veramente poco. Pensate che lo sconto è altissimo, pari a 200€ sul valore di listino, mica poco. Per farla breve, Motorola Edge 30 Fusion costa 479,00€ al posto di 679,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il prezzo finale è veramente interessante quindi se siete interessati non pensateci troppo: potrebbe andare a ruba da un momento all’altro e l’offerta a tempo potrebbe terminare a breve. È un vero gioiello, sottile come pochi, potentissimo grazie alla scheda tecnica di altissimo profilo e con un pannello ricco di tecnologia con risoluzione elevatissima.

Motorola Edge 30 Fusion: i vantaggi di Amazon

Acquistando questo smartphone da Amazon si avrà diritto ad una serie di vantaggi non da poco; come non citare infatti, la consegna celere e immediata in pochissimi giorni presso il vostro domicilio. Non di meno, si avrà accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e ciò implica che, in caso di gravi problematiche, potrete sempre chiamate il supporto clienti del portale per farvi aiutare al meglio. Sarete supportati anche nel servizio post-vendita visto che il device gode di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, infine, potrete dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Questo smartphone, dotato di schermo da 6,5 pollici OLED, processore Qualcomm Snapdragon 888+ con modem 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, è un vero best buy a soli 479,00€. Non lasciatevelo sfuggire perché è strepitoso. Dispone anche di tre fotocamere di punta sulla back cover che girano video in 4K.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.