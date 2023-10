Motorola Edge 30 Fusion: mediogamma con stile da prendere al volo

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media che sia in grado di fare tutto, che abbia un bel design, una batteria potente che duri tantissime ore, con un design mozzafiato e una colorazione unica, abbiamo ciò che fa al caso vostro. Il potentissimo e leggerissimo Motorola Edge 30 Fusion infatti, si trova su Amazon al prezzo speciale di 479,90€, spese di spedizione incluse, al posto di 679,90€. Il risparmio, come vedete, è veramente esagerato per un terminale che è in grado di fare qualsiasi cosa. Viene venduto e spedito dal portale di e-commerce e questo implica che potrete usufruire di tantissimi vantaggi esclusivi. Uno fra tutti, come detto, è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Cosa aspettate? Non lasciatevelo sfuggire.

Motorola Edge 30 Fusion: best buy a questo prezzo

Con uno sconto di oltre 200€ sul prezzo di listino non potete certo ignorarlo; ci troviamo di fronte ad un prodotto sensazionale, unico, leggero, con un bel design, con un processore top di gamma e una serie di caratteristiche di fascia altissima. Di fatto arriva con un pannello OLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate elevato da ben 144 Hz. Non di meno, c’è un’ottima selfiecam e un comparto fotografico all’avanguardia che vi permetterà di scattare foto meravigliose in ogni contesto. C’è la ricarica rapida per la batteria da 4400 mAh e sappiate che si può anche pagare con il device grazie al modulo NFC integrato.

Fra i vantaggi di Amazon, si può dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e vi sono due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata: a 479,90€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.