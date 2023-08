MotoGP d'Austria: guarda in live streaming tutte le gare

Pronto per un nuovo weekend all’insegna delle due ruote? Allora non perderti assolutamente la MotoGP con il Gran Premio d’Austria. In questa tre giorni intensa con prove libere, qualifiche e gare, saremo tutti a Spielberg. Giornate intense e colpi di scena assicurati su questo circuito molto atteso sia dai piloti che dai loro tifosi. Guarda tutta la programmazione in diretta esclusiva con NOW TV PASS SPORT.

Grazie a questa soluzione porti sempre con te tutte le tue passioni sportive. Il pacchetto con incluso lo sport ti costa solo 7,99 euro al mese, per 6 mesi con permanenza minima. Oltre alla stagione 2023 del Motomondiale puoi vedere anche in diretta Formula 1, Serie A TIM, UEFA Champions League, Rugby, Tennis, Basket e molto altro ancora, dove e quando vuoi. Ecco il calendario ufficiale delle gare del GP d’Austria:

Venerdì 18 agosto

8:55 prove libere 1 Moto3

9:45 prove libere 1 Moto2

10:40 prove libere 1 MotoGP

11:40 paddock live

12:55 paddock live

13:15 prove libere 2 Moto3

14:00 prove libere 2 Moto2

14:55 prove libere 2 MotoGP

16:15 Paddock Live Show

16:45 Talent Time

8:55 prove libere 1 Moto3 9:45 prove libere 1 Moto2 10:40 prove libere 1 MotoGP 11:40 paddock live 12:55 paddock live 13:15 prove libere 2 Moto3 14:00 prove libere 2 Moto2 14:55 prove libere 2 MotoGP 16:15 Paddock Live Show 16:45 Talent Time Sabato 19 agosto

8:35 prove libere 3 Moto3

9:20 prove libere 3 Moto2

10:05 prove libere 3 MotoGP

10:45 qualifiche MotoGP

11:40 paddock live

12:05 gara 1 – Moto E

12:30 Paddock Live

12:45 qualifiche Moto3

13:40 qualifiche Moto2

14:30 Paddock Live – Sprint Race

14:55 Sprint Race MotoGP

15:45 Paddock Live Show

16:30 Talent Time

17:00 conferenza stampa qualifiche

17:30 Moto E – Race 2 (Differita)

8:35 prove libere 3 Moto3 9:20 prove libere 3 Moto2 10:05 prove libere 3 MotoGP 10:45 qualifiche MotoGP 11:40 paddock live 12:05 gara 1 – Moto E 12:30 Paddock Live 12:45 qualifiche Moto3 13:40 qualifiche Moto2 14:30 Paddock Live – Sprint Race 14:55 Sprint Race MotoGP 15:45 Paddock Live Show 16:30 Talent Time 17:00 conferenza stampa qualifiche 17:30 Moto E – Race 2 (Differita) Domenica 20 agosto

9:40 warm up MotoGP

10:00 MotoGP Rider Fan Parade

10:30 Paddock Live

11:00 gara Moto3

12:00 Paddock Live

12:15 gara Moto2

13:15 Paddock Live

13:30 Grid

14:00 gara MotoGP

15:00 Zona Rossa

16:00 Race Anatomy MotoGP

MotoGP in streaming: come ottenere una qualità senza buffering

Guardare la MotoGP in streaming è un’ottima soluzione per chi viaggia molto, ma anche per chi vuole risparmiare. Infatti, il costo in abbonamento è nettamente inferiore rispetto ad altre proposte. Tuttavia occorre una connessione di qualità che garantisca una certa stabilità nel flusso dati. Lo sai che puoi ottenerla tu stesso con un piccolo strumento? Attiva subito NordVPN, oggi in offerta al 68% di sconto con 3 mesi extra gratis.

Grazie ai suoi 5700 server ottieni una larghezza di banda illimitata, sempre e ovunque. Questo garantisce una stabilità alla tua connessione molto interessante. Inoltre, puoi anche beneficiare di maggiore velocità sia in download che in upload. Non importa dove ti trovi e a quale rete sei connesso, NordVPN ti assicura una connessione dati sempre un passo avanti indipendentemente da traffico dati e operatore telefonico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.