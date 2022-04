MotoGP Argentina, saltano le prove: calendario aggiornato TV e streaming

Tutto pronto per la gara in Argentina della MotoGP 2022? La risposta, purtroppo, è no. Infatti, a causa di problemi tecnici a ben due velivoli, l'arrivo di moto e materiale tecnico dalla precedente MotoGP in Indonesia, è in forte ritardo. Quindi ad avere la peggio saranno le prove libere che salteranno proprio nella giornata di oggi.

Ciò comporterà una serie di ritardi, tanto che gli orari delle qualifiche e delle gare sono stati posticipati. Ciò comporta quindi un cambio di calendario anche per le emittenti televisive e le piattaforme streaming che le trasmetteranno in diretta. Non solo, ma ci saranno anche modifiche nelle programmazioni delle repliche delle gare in chiaro sul digitale terrestre.

Scopriamo quindi cosa cambierà in questo weekend per prove libere, qualifiche e gare di Moto3, Moto2 e MotoGP che si concentreranno in soli due giorni, sabato e domenica. Inoltre, vediamo dove poter assistere alla programmazione sia in TV che in streaming.

MotoGP Argentina, orari e calendario: ecco tutte le novità

Come anticipato, una serie di eventi “funesti” sta portando un forte ritardo all'inizio delle sessioni in programma per la MotoGP d'Argentina. A meno che non si tratti di un “pesce d'aprile” ben realizzato dal sito ufficiale del campionato, il calendario di questa sessione è stato stravolto dagli organizzatori.

Vediamo quindi insieme le nuove date e gli orari rinnovati, pubblicati sulla pagina ufficiale della MotoGP 2022 per il Gran Premio d'Argentina che, contrariamente a quanto ci si aspettava, inizierà domani 2 aprile con le prove libere e le qualifiche. Quindi, i piloti dovranno affrontare una giornata davvero intensa prima delle gare.

Sabato 2 aprile 2022

13:45 – 14:25 Moto3 Free Practice Nr. 1

14:40 – 15:20 Moto2 Free Practice Nr. 1

15:35 – 16:20 MotoGP Free Practice Nr. 1

16:35 – 17:15 Moto3 Free Practice Nr. 2

17:30 – 18:10 Moto2 Free Practice Nr. 2

18:25 – 19:10 MotoGP Free Practice Nr. 2

19:35 – 19:50 Moto3 Qualifying Nr. 1

20:00 – 20:15 Moto3 Qualifying Nr. 2

20:30 – 20:45 Moto2 Qualifying Nr. 1

20:55 – 21:10 Moto2 Qualifying Nr. 2

21:25 – 21:55 MotoGP Free Practice Nr. 3

22:05 – 22:20 MotoGP Qualifying Nr. 1

22:30 – 22:45 MotoGP Qualifying Nr. 2

Domenica 3 aprile 2022

14:30 – 14:50 Moto3 Warm Up

15:00 – 15:20 Moto2 Warm Up

15:30 – 16:00 MotoGP Warm Up

17:00 Moto3 Race

18:20 Moto2 Race

20:00 MotoGP Race

Dove vedere le gare in TV e streaming

Ovviamente, le dirette TV e streaming seguiranno il nuovo calendario del Gran Premio d'Argentina. Come di consueto questi appuntamenti saranno trasmessi su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno in diretta. Sul digitale terrestre, le gare in differita saranno trasmesse sul canale TV8. Attualmente però non sappiamo ancora a che ora.

Se invece preferite vederle in streaming, le dirette saranno disponibili su NOW TV, la piattaforma streaming on demand di Sky, o su Sky Go, l'applicazione che permette di portare sempre con te i canali della Pay TV. Ricordiamo, inoltre, che le gare in differita saranno trasmessi in streaming anche su TV8 nella sezione dedicata della pagina ufficiale dell'emittente.