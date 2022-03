Moto E32: certificato il nuovo SUPER low-cost di Motorola

In queste ore si parla sempre più spesso dei nuovi smartphone low-cost di casa Motorola. Adesso si apprende che il Moto E32 è stato certificato da poco ed è pronto al lancio.

Tutto ci fa pensare che l'OEM americano di proprietà di Lenovo svelerà presto dei nuovi device super economici. Il Moto E32 sarà uno di questi e lo sappiamo perché è appena trapelato il suo numero di modello. Inoltre, il suddetto dispositivo è apparso su numerosi portali per la certificazione: NBTC, EEC, FCC e Wi-Fi Alliance.

Motorola Moto E32: cosa sappiamo?

Partiamo con ordine: Motorola Edge X30, il flagship per il mercato cinese, è arrivato in Europa nelle scorse settimane con il moniker di Edge 30 Pro. Adesso scopriamo che sta per arrivare anche l'edizione con selfiecam sotto il display e si vocifera anche di un ipotetico foldable “a libro” in cantiere.

Tornando alla fascia bassa del mercato però, la società sembra essere intenzionata ad aggredire i competitor con una serie di ottimi prodotti dal prezzo super vantaggioso: Moto E32 infatti, è sulla rampa di lancio, anche se non abbiamo una data di debutto ufficiale.

Il nuovo budget phone presenta i seguenti numeri di modello: XT2227-1, XT2227-2, XT2227-3 e XT2227-4. Probabilmente, questi appartengono alle diverse configurazioni dello stesso che saranno disponibili per l'acquisto. Ad ogni modo, anche se il telefono ha raggiunto tutti i portali, non abbiamo informazioni concrete sulle sue caratteristiche.

Quel che è certo è che disporrà del modem “solo 4G” e che ci sarà il supporto alle reti da 2.4 Ghz. Vanterà una cella energertica da 5000 mAh e ci sarà un caricatore da 10W in confezione.

Non sappiamo ancora in quali mercati verrà venduto: quel che è certo, è che arriverà in Cile, Regno Unito, Australia, Unione Europea (alcuni paesi), India, Nord America.

Vi invitiamo a restare connessi per conoscere ulteriori dettagli in merito; sicuramente, questo sarà uno dei migliori Best Buy che si potranno acquistare in commercio.