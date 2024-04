Mortal Kombat 1 scontato del 50% su Amazon: il prezzo CROLLA a 37€

Uno dei più celebri picchiaduro videoludici è senz’altro la saga di Mortal Kombat e quest’oggi vi segnaliamo un’offerta che non potete assolutamente farvi scappare. Stiamo parlando della promozione Amazon riguardante il titolo Mortal Kombat 1 in versione PlayStation 5 che passa da 74,99 euro a soli 37,85 euro con uno sconto pari al 50% tondo tondo.

Mortal Kombat 1: caratteristiche principali

Scoprite Mortal Kombat 1, il nuovo capitolo dell’iconico franchise. Scatenate inconfondibili Brutality e affrontate i kombattimenti con i personaggi più amati dai fan come mai prima d’ora! In questo nuovissimo capitolo potrete sperimentare i guerrieri kameo: personaggi che si possono scegliere da un elenco di kombattenti esclusivi e convocare perché vi aiutino nello scontro. Grazie al sistema di gioco completamente rivoluzionato, Mortal Kombat 1 è il gioco perfetto per chi è in cerca di azione e una storia cinematografica mozzafiato.

Insomma, cosa state aspettando? Solo per oggi potete avere Mortal Kombat 1 per PlayStation 5 a soli 37,85 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime. Non fatevi scappare questa incredibile promozione, il prezzo finale è tra i più bassi di sempre!