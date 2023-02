Monza-Milan: live match, formazioni e telecronaca

Per la prima volta il Monza di Berlusconi ospiterà il Milan di Galliani, la squadra con la quale i due presidenti insieme hanno scritto la storia. Ovviamente non puoi perderti questo match importante. Scopri come vedere tutta la Serie A TIM 2022/23 in esclusiva.

Seguila su DAZN, sabato 18 febbraio 2023 alle ore 18:00. Il calcio d’inizio darà il via a uno scontro che vedrà in campo due società oggi molto chiacchierate. Inoltre, ricordiamo che il Monza è riuscito a paralizzare Juventus e Inter a casa sua. Sarà la volta anche del Milan?

La risposta la riceveremo al termine dei 90 minuti di gioco. Intanto, due cose sono certe per questa partita. Prima fra tutte la telecronaca affidata a Stefano Borghi supportato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini. Seconda, le due probabili formazioni che scenderanno in campo sabato:

Monza (3-4-2-1)

Di Gregorio

Izzo

Marì

Caldirola

Donati

Pessina

Rovella

Carlos Augusto

Caprari

Ciurria

Petagna

Milan (3-4-2-1)

Tatarusanu

Kalulu

Gabbia

Thiaw

Saelemaekers

Tonali

Pobega

Hernandez

Diaz

Leao

Origi

Monza-Milan: come vedere la partita in streaming dall’estero

Pensa, potrai vedere Monza-Milan in streaming anche dall’estero. Lo confermano i Termini e Condizioni di DAZN. Grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Tra l’altro, con un solo abbonamento a DAZN oltre alla Serie A TIM potrai anche guardare LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

