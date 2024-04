Monitor UltraHD 4K da 32" della LG in offerta: prestazioni premium

Cerchi un monitor di ultima generazione perfetto per il gaming? Ti veniamo subito in soccorso: l’LG 32UR550 è un’eccellente soluzione da 32 pollici con risoluzione UltraHD 4K. Attualmente è in offerta su Amazon a 349,99€, grazie ad un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino.

Il cuore di questo dispositivo è un pannello VA da 32 pollici che supporta una risoluzione UltraHD 4K (3840×2160), garantendo immagini nitide, dettagliate e una riproduzione dei colori estremamente fedele, con 1.07 miliardi di colori e una copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3. La tecnologia HDR 10 eleva ulteriormente la qualità visiva, offrendo contrasti profondi e un’ampia gamma di colori. In termini di connettività, il LG 32UR550 non lascia a desiderare, con due porte HDMI 2.0, una Display Port 1.4 e un’uscita AUX, oltre alla possibilità di essere agganciato a un supporto VESA 100×100.

Dal punto di vista delle performance, il monitor brilla per la sua capacità di risposta di 4ms e il supporto alla tecnologia AMD FreeSync a 60Hz, che elimina le interruzioni e i ritardi di frame, garantendo una visione fluida e senza sfarfallii, soprattutto in giochi e contenuti ad alta velocità. Funzionalità aggiuntive come il Black Stabilizer per migliorare la visibilità nelle scene scure, il Dynamic Action Sync per ridurre il lag di input, e la modalità Crosshair per migliorare la precisione nei giochi di tiro, rendono questo monitor un alleato prezioso per i videogiocatori.

Non solo tecnologia e performance, ma anche comfort visivo. Il monitor LG 32UR550 è dotato di uno schermo antiriflesso, la tecnologia Flicker Safe per ridurre l’affaticamento degli occhi e un Reader Mode che minimizza l’emissione di luce blu. L’audio non è trascurato, con altoparlanti stereo da 10W che offrono un suono immersivo e di qualità grazie alla tecnologia MAXX Audio.

Il monitor LG 32UR550 è una scelta eccellente per chi cerca qualità dell’immagine, versatilità e comfort visivo, il tutto a un prezzo competitivo. Approfitta dell’offerta e acquistalo subito risparmiando!