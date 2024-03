Monitor portatile dell'MSI in offerta: tuo a meno di 130€ (-35%)

Oggi Amazon propone un ottimo monitor portatile della MSI ad un prezzo decisamente interessante. L’MSI Pro MP161 è in offerta a solamente 129€, con uno sconto del 35% sul suo normale prezzo di listino.

Con un pannello IPS da 15,6 pollici che offre un angolo di visione di 170° e una risoluzione Full HD (1920 x 1080), il PRO MP161 garantisce immagini nitide e colori vividi da qualsiasi angolazione. La frequenza di aggiornamento di 60Hz, abbinata a un tempo di risposta di 4ms GtG, assicura frame rate fluidi e veloci, migliorando l’esperienza di visualizzazione durante la navigazione web, la riproduzione di video o il lavoro.

La portabilità è un punto di forza significativo del PRO MP161, grazie al suo design sottile (1,08 cm) e leggero (0,75 kg). Questo lo rende particolarmente adatto per i viaggi di lavoro o per chi ha bisogno di un secondo monitor mobile per aumentare la propria produttività fuori dall’ufficio. La possibilità di utilizzarlo come doppio schermo apre nuove opportunità per multitasking e presentazioni.

La certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e l’antiriflesso dimostra l’impegno di MSI nel garantire un comfort visivo per gli utenti, riducendo l’affaticamento degli occhi durante l’utilizzo prolungato. Il software MSI Display Kit offre ulteriori opzioni di personalizzazione, come profili di visualizzazione, multitasking con finestre divise e modalità HDR migliorata, per adattare l’esperienza visiva alle esigenze specifiche dell’utente.

La versatilità del PRO MP161 è evidenziata dalla sua ampia gamma di connessioni, che includono mini HDMI e due porte USB Tipo-C, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, laptop e telefoni cellulari. Non perdere questa offerta e acquistalo ora a meno di 130€!