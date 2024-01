Monitor MSI 27" in super offerta a 328,91€ su ePRICE (pochi pezzi)

Il monitor MSI della linea Modern MD271UL, nella versione da 27″, è in offerta a 328,91 euro sul sito ePRICE. Si tratta del prezzo più basso disponibile in rete, anche rispetto a quello proposto in queste ore da Amazon, dove lo stesso modello è in vendita sopra i 330 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

Design elegante e ultra sottile, risoluzione superiore alla media e post-produzione eccellente: questi i principali punti di forza del monitor Modern MD271UL di MSI, che a questo prezzo si inserisce tra i migliori monitor della categoria.

Monitor MSI 27″ al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito ePRICE

Uno degli elementi che colpisce di più del monitor di MSI in offerta su ePRICE è il design estremamente elegante. Non solo si può adattare alla perfezione a qualsiasi scenario di utilizzo, ma offre anche un pannello di appena 1,17 cm di spessore, che lo rende di fatto invisibile.

L’altro tratto distintivo del monitor è la risoluzione dello schermo. Siamo ai massimi della categoria, dato che Modern MD271UL è dotato di un pannello IPS con risoluzione 4K UltraHD (3280×2160 pixel).

A questo si aggiunge poi l’ampio angolo di visione a 178°, per una migliore produttività quotidiana, e una qualità dell’immagine superiore. Stiamo infatti parlando di qualcosa come 1,07 miliardi di colori. In tutto ciò, è da notare infine il supporto al 99% degli standard DCI-P3, il che significa trovarci di fronte a un monitor ideale per la post-produzione di video.

Approfitta ora dell’offerta di ePRICE sul monitor MSI da 27 pollici con risoluzione 4K UltraHD per acquistarlo a soli 328,91 euro e risparmiare oltre 40 euro sul prezzo minimo degli ultimi 30 giorni. Quelli rimasti sono gli ultimi pezzi disponibili.

