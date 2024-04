Monitor Full HD di MSI al minimo storico: solo 79,99 euro su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor Full HD, da usare in casa o in ufficio, su Amazon c’è ora l’offerta giusta. Il monitor MSI Pro MP241X, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 79,99 euro, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico. Il modello in offerta è dotato di un pannello da 24 pollici con risoluzione Full HD ed è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Monitor MSI Pro: il migliore per rapporto qualità/prezzo

Il monitor MSI Pro ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Si tratta di un monitor Full HD con diagonale da 24 pollici. Dimensioni e risoluzione sono giuste per poter utilizzare il monitor in casa o in ufficio, beneficiando di un pannello di buona qualità e dotato di un trattamento antiriflesso oltre che della funzione per la riduzione della luce blu, in grado di proteggere gli occhi. Il monitor è dotato di porte HDMI e VGA in modo da poter collegarsi a qualsiasi dispositivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il monitor MSI Pro MP241X al prezzo scontato di 79,99 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questa versione. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il monitor è venduto e spedito da Amazon. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo e potrebbe, quindi, terminare a breve.