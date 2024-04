Monitor AOC Gaming: sconto SPECIALE del 20% su Amazon

L’esperienza di gioco è un evento totale, coinvolgente e intenso. E per immergersi completamente in questo mondo virtuale, ogni dettaglio conta. È qui che entra in gioco l’ottimo monitor AOC Gaming da 27 pollici, un compagno ideale per i tuoi momenti di gaming più intensi.

Disponibile oggi con un super sconto del 20% su Amazon, non fartelo sfuggire al prezzo speciale di soli 199,99 euro, anziché 249,00 euro.

Monitor AOC Gaming: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Con una risoluzione Full HD, questo monitor ti offre un’immagine nitida e dettagliata che ti permette di cogliere ogni sfumatura del tuo gioco preferito. La tecnologia Low Blue Light garantisce che i tuoi occhi rimangano protetti anche durante le sessioni di gioco più lunghe, riducendo l’affaticamento visivo e consentendoti di giocare senza interruzioni.

Il pannello VA da 27 pollici offre un rapporto di contrasto eccezionale di 3000:1, garantendo neri profondi e colori vibranti che danno vita ai tuoi giochi. E con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta MPRT di soli 0,5 ms, sarai sempre un passo avanti alla competizione, reagendo istantaneamente a ogni mossa.

La versatilità è la chiave, e il monitor AOC Gaming non delude. Puoi passare facilmente tra i preset integrati per giochi FPS, corse o RTS, oppure personalizzare le impostazioni secondo le tue preferenze e salvarle per un rapido accesso. Con una luminosità di 300 cd/m² e un rapporto di contrasto di 3000:1, ogni dettaglio è reso in modo chiaro e vivido, permettendoti di cogliere anche la più piccola delle sfumature.

Le connessioni HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2 assicurano una facile connettività con il tuo PC o console di gioco, mentre la garanzia del produttore di 3 anni ti offre tranquillità e sicurezza. Il pacchetto include tutto il necessario per iniziare subito a giocare: cavo di alimentazione, cavi HDMI e DisplayPort e un CD di installazione.

Approfitta subito del super sconto del 20% su Amazon e porta a casa il monitor AOC Gaming da 27 pollici. Non perdere ulteriore tempo e acquistalo al prezzo competitivo di soli 199,99 euro, prima che sia troppo tardi.