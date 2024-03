Mondly è l'app giusta per imparare il coreano: risparmia subito il 96%

Se sei un appassionato di k-drama o di gruppi k-pop, oppure semplicemente ti interessa la cultura della Corea del Sud, e stai cercando un’app efficace per imparare il coreano, non perderti la promozione limitata Mondly. Per celebrare l’arrivo della primavera, potrai accedere a 41 lingue – coreano compreso – per tutta la vita a un prezzo di soli 89,99 euro (anziché 1999,99, come da listino), grazie a un sostanzioso sconto del 96%.

Imparare il coreano è semplice con Mondly

Mondly è stata riconosciuta come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore Nuova App” da Apple e vanta oltre 125 milioni di download. È un’app innovativa che utilizza esercizi di conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per farti parlare nuove lingue come un madrelingua.

Con Mondly, imparerai il coreano (e molte altre lingue) in modo facile e divertente. Ad affiancarti ci saranno tecnologia all’avanguardia, metodi avanzati e scienza neurale. Ma anche esperti madrelingua, che ti permetteranno di acquisire pronunce impeccabili e accenti naturali, e strumenti di apprendimento come un chatbot con riconoscimento vocale e lezioni in Realtà Aumentata.

Inoltre, Mondly ti aiuterà a imparare frasi di uso comune per iniziare a conversare in pochi minuti, sfruttando un sistema di ripetizione unico e collaudato che ti permette di memorizzare e consolidare facilmente le informazioni.

Se cerchi un’app riconosciuta e avanzata per imparare il coreano senza dover buttare per ore e ore sui libri, con Mondly l’hai trovata. Approfitta del 96% di sconto in occasione della promozione primaverile e accedi senza limiti, ovvero senza abbonamenti o costi extra, a tutte le 41 lingue messe a disposizione dall’app, oltre che a tutte le risorse e gli aggiornamenti.