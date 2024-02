Mondly: 41 lingue a tua disposizione PER SEMPRE con uno sconto del 95%

Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua o migliorare le tue competenze linguistiche, questa è la tua occasione. Mondly, pluripremiata app, offre solo per un tempo limitato l’accesso a vita a ben 41 lingue per soli 99,99 euro invece di 1999,99 euro, con uno sconto del 95%.

Ecco perché Mondly conviene

Mondly non è solo un’app qualsiasi per l’apprendimento delle lingue; con oltre 110 milioni di download, è stata progettata per rendere l’esperienza di apprendimento divertente, veloce e facile. Grazie a una combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, Mondly ti aiuta a parlare una nuova lingua come un vero madrelingua.

Con Mondly, avrai accesso gratuito a una serie di funzionalità extra, tra cui Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora. E cosa ancora più importante, la padronanza di una nuova lingua non sarà mai stata così vicina. Grazie alla solida scienza neurale e alle tecnologie all’avanguardia di Mondly, imparerai una nuova lingua più velocemente di quanto pensavi possibile.

Ma perché Mondly è così efficace? La risposta sta nell’approccio innovativo all’apprendimento delle lingue:

Focalizzazione sulle frasi : dimentica le noiose liste di vocabolario. Con Mondly, ti concentrerai sulle frasi di uso comune, imparando rapidamente a formare conversazioni autentiche

: dimentica le noiose liste di vocabolario. Con Mondly, ti concentrerai sulle frasi di uso comune, imparando rapidamente a formare conversazioni autentiche Ascolto dei madrelingua : Mondly collabora con esperti madrelingua per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali.

: Mondly collabora con esperti madrelingua per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali. Esercitazioni in conversazioni reali : grazie al chatbot dotato di riconoscimento vocale e ai corsi esclusivi in Realtà Aumentata, potrai praticare le tue abilità linguistiche in contesti realistici

: grazie al chatbot dotato di riconoscimento vocale e ai corsi esclusivi in Realtà Aumentata, potrai praticare le tue abilità linguistiche in contesti realistici Sistema di ripetizione unico: Mondly utilizza intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci che ti aiuteranno a memorizzare le informazioni in modo duraturo

Unisciti alla community Mondly e risparmia: ottieni uno sconto del 95% sull’acquisto del piano Premium a vita, senza abbonamento e senza costi aggiuntivi nascosti.