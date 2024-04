Modem FRITZ!Box 7530 AX: ALTA qualità in MEGA sconto (-28%)

Nel vasto universo della connettività, una parola risplende come un faro tra le onde digitali, il FRITZ!Box 7530 AX. Questo non è solo un modem, ma un maestro dell’arte della connessione. Immagina di navigare sulla rete con una velocità che fa girare la testa, senza mai perdere un colpo. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 (WLAN AX), questa meraviglia tecnologica offre un flusso di dati veloce e stabile, perfetto per le reti locali più esigenti, anche con numerosi dispositivi collegati contemporaneamente.

Modem FRITZ!Box 7530 AX: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Con una velocità Internet che sfiora i 300 Mbps grazie al VDSL-Supervectoring 35b, il FRITZ!Box 7530 AX è pronto a solleticare le tue aspettative. E non parliamo solo di velocità, questo dispositivo è un mago della connessione intelligente. La sua funzionalità WLAN-Mesh combina automaticamente i prodotti FRITZ! in una rete Wi-Fi perfettamente orchestrata, garantendo prestazioni ottimali in ogni angolo della tua casa.

Il FRITZ!Box 7530 AX non è solo un modem, ma un centro di comando completo per la tua comunicazione. Con il centralino telefonico VoIP integrato, puoi gestire fino a 5 segreterie telefoniche e goderti la funzione fax senza complicazioni. E non dimentichiamo la stazione base DECT integrata, che supporta fino a 6 telefoni cordless e può controllare prese commutabili e regolatori di termosifoni FRITZ!DECT.

Grazie alle 4 porte LAN gigabit e alla porta USB 3.0, puoi collegare facilmente computer, console di gioco, stampanti e server multimediali. Immagina di archiviare film, foto e musica nella tua rete locale e di accedervi facilmente da qualsiasi dispositivo compatibile, come tablet, TV e sistemi hi-fi.

