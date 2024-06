Modem AVM FRITZ!Box 4040: MEGA sconto del 34% su Amazon

Il FRITZ!Box 4040 di AVM rappresenta una soluzione versatile e potente per chi desidera potenziare la propria rete domestica o aziendale. Oggi, grazie a un’incredibile offerta su Amazon, è possibile acquistarlo con uno sconto del 34%, rendendo questo router un affare imperdibile al prezzo speciale di soli 72,99 euro, anziché 109,99 euro.

Modem AVM FRITZ!Box 4040: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Questo router wireless è compatibile con una vasta gamma di connessioni internet, inclusi modem ADSL, fibra (VDSL, FTTH), e internet via radiosatellite come Eolo, Open Sky e Noisat. Questa flessibilità garantisce che il FRITZ!Box 4040 possa essere integrato senza problemi in quasi ogni scenario di rete già esistente.

La tecnologia wireless AC+N integrata offre velocità fino a 1300 Mbit/s, assicurando una connessione stabile e veloce. Il Band Steering ottimizza automaticamente la distribuzione dei dispositivi sulle bande di frequenza disponibili, migliorando ulteriormente le prestazioni della rete. Questo rende il router ideale per streaming in alta definizione, gaming online e altre attività che richiedono un’elevata larghezza di banda.

Le opzioni di connettività del FRITZ!Box 4040 sono altrettanto impressionanti. Dispone di quattro porte Gigabit Ethernet per connessioni cablate ultra veloci e una porta Gigabit WAN per il collegamento a modem esterni. Le porte USB 3.0 e USB 2.0 permettono di collegare modem 4G/3G, hard disk esterni e stampanti, offrendo un’incredibile flessibilità d’uso.

La sicurezza è un altro punto di forza di questo router. Con il servizio MyFRITZ! e il dynamic DNS gratuito, è possibile accedere in modo sicuro al proprio FRITZ!Box da qualsiasi luogo. Inoltre, la funzione VPN integrata assicura connessioni sicure e private, ideale per chi lavora da remoto o necessita di accedere a reti aziendali.

Per chi ospita frequentemente amici o clienti, la funzione di rete ospiti è estremamente utile. Consente di creare una rete separata con captive portal, mantenendo la rete principale sicura e protetta.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua rete con il FRITZ!Box 4040, oggi disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 34%. Investire in un dispositivo di tale qualità e versatilità significa migliorare significativamente la tua esperienza online, sia a casa che in ufficio. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo competitivo di soli 72,99 euro.