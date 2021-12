MIUI 13: ecco quali smartphone la monteranno al day one

Mentre Xiaomi è ancora impegnata a spingere l'adozione della MIUI 12.5 Enhanced Edition – giusto in questi è sbarcata su Xiaomi Mi Note 10 e su Redmi Note 10S -, è il caso di guardare con precisione quali sono gli smartphone compatibili con la MIUI 13. La nuova versione della personalizzazione Android, ovviamente basata su Android 12, verrà ufficialmente presentata il 28 dicembre sia in versione finale che in beta.

Ecco gli smartphone compatibili con la MIUI 13

Ecco quali sono gli smartphone Xiaomi e Redmi che riceveranno la versione stabile della MIUI 13 il 28 dicembre:

Xiaomi Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 10S Xiaomi Mi MIX 4

Redmi Redmi K40 Pro Redmi K49 Pro+ Redmi K40 Redmi K40 Gaming Edition



La versione beta della MIUI 13, invece, dovrebbe sbarcare anche sui seguenti dispositivi:

Xiaomi Xiaomi Mi MIX Fold Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Civi Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 UIltra Xiaomi Mi 10S Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Youth Edition Xiaomi Mi CC 9 Pro Xiaomi Mi Note 10 Xiaomi Pad 5 Xiaomi Pad 5 Pro 5G Xiaomi Pad 5 Pro Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11X Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi Note 11T Xiaomi Mi 10i Xiaomi Mi 10T Lite

Redmi Redmi K40 Redmi K40 Gaming Redmi K30 Pro Redmi K30 S Ultra Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro+ Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 10 5G Redmi Note 10T Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 9 5G Redmi Note 9T 5G Redmi Note 9 4G Redmi 9 Power Redmi 9T Redmi 10 X 5G Redmi 10X Pro

POCO POCO F3 POCO F3 GT POCO F2 Pro POCO X3 GT POCO M3 Pro



Per quanto verosimili siano le indicazioni pubblicate in rete, è sempre meglio attendere la presentazione del 28 dicembre per avere certezza sui dispositivi Xiaomi/Redmi compatibili con la nuova major release.