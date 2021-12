Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna: scopriamo le novità

Dopo l'arrivo della MIUI 12.5 Enhanced Edition per Redmi Note 10S, in queste ore il colosso cinese ha iniziato il rollout dell'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced Edition anche per Xiaomi Mi Note 10 Lite. Lo smartphone di fascia media rientra nella lista dei device che sono compatibili con l'ultimo aggiornamento della MIUI 12.

Xiaomi Mi Note 10 Lite riceve l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced Edition

La release del nuovo OS arriva con la versione V12.5.4.0.RFNMIXM con un peso complessivo pari a 2.7 GB; stiamo parlando della versione global della MIUI 12.5 Enhanced Edition. All'interno della build ci attendiamo di trovare le ultime patch di sicurezza e, ovviamente, le numerose ottimizzazioni e miglioramenti vari che il team di sviluppo di Xiaomi ha introdotto nella MIUI 12.5 Enhanced Edition.

A tal proposito, vi ricordiamo, inoltre, le novità più importanti presenti all'interno della MIUI 12.5 Enhanced Edition:

Bilanciamento intelligente dei componenti hardware;

dei componenti hardware; Liquid storage : per mantenere il sistema sempre reattivo grazie a nuovi sistemi di archiviazione;

: per mantenere il sistema sempre reattivo grazie a nuovi sistemi di archiviazione; Atomized Memory : ottimizzazione della RAM per mantenere il device sempre reattivo;

: ottimizzazione della RAM per mantenere il device sempre reattivo; Prestazioni più rapide.

Se possedete lo smartphone di Xiaomi potete controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello Impostazioni > Info sistema. Come sempre vi ricordiamo che l'azienda utilizza una policy di aggiornamento a scaglioni: per tale motivo l'update potrebbe impiegare anche qualche settimana prima di raggiungere il vostro device.

