Xiaomi svela alcune novità della MIUI 13: sarà un update glorioso

Come ben sappiamo tutti gli smartphone Xiaomi (e non solo) commercializzati sono muniti della MIUI, ma in queste ore abbiamo l'opportunità di scoprire alcune delle nuove funzionalità esclusive che troveranno posto all'interno della MIUI 13. Basata su Android 12, la MIUI 13 si dice sarà mostrata per la prima volta sull'attesa famiglia Xiaomi 12 in arrivo nei prossimi giorni, e sarà un aggiornamento incrementale di importante magnitudo rispetto alla MIUI 12.5.

Le nuove funzionalità attese con la MIUI 13

Dalle informazioni condivise dal colosso cinese, infatti, sappiamo che la personalizzazione di Xiaomi ruoterà attorno a due pilastri: stabilità e velocità. Prendendo in comparazione le prestazioni offerta dall'attuale versione della MIUI, la nuova dovrebbe garantire dal 15% al 52% di prestazioni in più; inoltre, le applicazioni dovrebbero avviarsi molto più velocemente, i frame drop dovrebbero diminuire di circa il 90% e saranno aggiunte funzionalità esclusive pensate per incrementare la velocità di lettura/scrittura e non solo.

Lei Hun, CEO di Xiaomi, ha inoltre condiviso su Weibo i risultati relativi a un sondaggio lanciato nei giorni scorsi circa le feature che gli utenti si aspettano di trovare nella MIUI 13. Ebbene, la community si aspetta che il software della nuova personalizzazione Android sia privo di bug.

Indipendentemente dal risultato di questo sondaggio, ci si aspetta che la MIUI 13 sia molto più ottimizzata della MIUI 12.5 e della MIUI 12.5 Enhanced Edition; in attesa di scoprire ulteriori novità sull'OS, vi ricordiamo che la nuova MIUI è attesa su questi smartphone.