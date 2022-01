Xiaomi, sulla MIUI 13 presto una grossa novità...più o meno

Mentre Xiaomi si appresta a presentare la versione global della MIUI 13 durante un evento in programma il prossimo 26 gennaio, in queste ore un inedito leak ci svela una novità piuttosto importante: fa capolino il supporto iniziale al Material Design di Android 12 sulla MIUI 13, più o meno. Andando con ordine, dopo il lancio della MIUI 13 durante la presentazione della serie Xiaomi 12, eravamo rimasti un po' delusi dal fatto che la personalizzazione non avesse integrato alcune funzionalità visive peculiari di Android 12 relative al cambio dinamico del tema colore in base al wallpaper della home screen.

Arriva il supporto del Material Design sulla MIUI 13…più o meno

Nelle ultime ore, però, com'è possibile notare dalle immagini presenti all'interno dell'articolo, scopriamo che la nuovissima build della MIUI 13 rilasciata da Xiaomi include finalmente il completo supporto alla nuova funzionalità a cui hanno lavorato gli sviluppatori di Google. Infatti, possiamo benissimo notare come l'interfaccia dell'applicazione Calcolatrice di Google cambi correttamente accento in base al wallpaper presente nella homescreen.

Sfortunatamente, però, c'è un grosso limite all'implementazione della funzionalità: ad oggi le uniche applicazioni che supportano il tema dinamico dell'interfaccia sono quelle di Google. L'interfaccia generale di sistema, come le applicazioni proprietarie installate su ogni dispositivo munito della MIUI, sono ancora rimaste ancorate a quella relativa alla MIUI 12.5.

L'azienda non si è ancora espressa per quanto riguarda il supporto generale alla peculiare funzionalità di Android 12, ma sappiamo che Google ha inserito la compagnia all'interno degli OEM che hanno facoltà di supportare il cambio dinamico dei colori in base al tema generale.