MIUI 13 è in arrivo su questi smartphone: la lista completa

Mentre ci sono chiare indicazioni che Xiaomi starebbe per lanciare un nuovo modello della serie CIVI, il colosso cinese è anche impegnato a estendere la disponibilità della MIUI 13 a sempre più device: in queste ore la compagnia ha svelato la nuova lista dei device che dovrebbero ricevere il nuovo aggiornamento nel corso delle prossime settimane.

Come capita spesso l’azienda ha unicamente svelato la finestra temporale in cui l’update dovrebbe arrivare, senza però focalizzarsi sui Paesi in cui sarà disponibile.

L'aggiornamento alla MIUI 13 sta per arrivare su questi smartphone

Ecco la lista dei device interessati dall’update:

Redmi 9

Redmi 9T

Redmi 9a

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10S

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

I sopracitati device riceveranno quindi la nuova versione della MIUI durante il Q2 e Q3 di quest’anno, fino alla mese di ottobre dove con tutta probabilità sarà presentato Android 13 in versione stabile e anche la MIUI 14.

Le caratteristiche più importanti della MIUI 13

Tra le tante novità presenti all’interno della MIUI 13, ci teniamo a metterne in risalto alcune che risultano molto interessanti: